IRAPURU: Lions Clube empossa nova diretoria e novos membros

No dia 24 de junho, o Lions Clube de Irapuru – Caçula esteve em reunião festiva para a posse de novos membros, numa solenidade que contou com presenças das duas mais importantes autoridades do movimento.

Estiveram presentes a governadora do Distrito LC 8 Márcia Cristina Gonçalves e do presidente do Distrito Múltiplo LC Sérgio Chiyoda. O distrito abrange clubes da região Paulista, Noroeste e parte do Mato Grosso do Sul e o Distrito Múltiplo, clubes de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.

A solenidade, que foi realizada no Centro Cultural de Irapuru, também deu posse à nova diretoria do clube quando João Carlos Costa assumiu a presidência da entidade que também comemorou o aniversário da sua carta constitutiva.

Ingressou no Lions Clube, os irapuruenses: Selma Barra Nova, José Aparecido Ferreira, Cristina Yoshida Ferreira, Heloísa de Brito Vittoretti, Vivian Carla Dutra, Gabriela Maria Lyrio Masson da Silva, Ivan Fausto da Silva e Diego de Brito Batista.

Deixou a presidência do Lions Clube, Eduardo Ribeiro que juntamente com sua esposa Aline Rocha Ribeiro, agradeceram a todos os companheiros, que não mediram esforços para realizar todo trabalho social em prol de Irapuru.