JUNQUEIRÓPOLIS: Novos contemplados do distrito industrial IV assinam documentação para início das edificações

O prefeito de Junqueirópolis Osmar Pinatto recebeu no dia 28 de junho, os empresários para assinatura da documentação referente ao processo licitatório dos terrenos destinados à instalação empresarial no distrito industrial IV “Nadir Romanini”.

Com a oficialização da autorização para edificações na área, as empresas deverão iniciar as obras nos próximos dias, com terraplenagem e edificação de acordo com prazo estabelecido.

As novas empresas receberam os terrenos retomados pela Prefeitura, daqueles que haviam sido contemplados com os terrenos e não cumpriram os prazos para edificação no distrito industrial IV.

Participaram do ato o diretor Josemar de Souza (Nego) e Luis Henrique Pelegrinelli da diretoria de indústria e comércio.

As novas empresas são:

-Agnaldo e Welivelton – Alpha 7 Construtora

-Cooperativa – Casul

-Silvana B. da Silva – E.J.S TRANSPORTES

-Daniela Mendes Lopes

-J.R. de Carvalho

-Marcio Marsson e Celso Fuad – Opac (Oeste Paulista Artefatos de Cimento).

O prefeito ressaltou a confiança das empresas em investir em Junqueirópolis reafirmando a parceria da administração municipal em favor da geração do emprego e renda no município, com o comércio, indústria e o agronegócio.