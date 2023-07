FLÓRIDA: Campanha do Agasalho do Fundo Social já beneficia diversas famílias

O Fundo Social de Flórida Paulista informou que no dia 6 de junho, foi realizado com sucesso uma ação da Campanha do Agasalho.

De acordo com o Fundo Social, na oportunidade foram providenciadas roupas e calçados para pessoas em situação de vulnerabilidade social, que também contou com o apoio do Fundo Social do Estado de São Paulo, que doou cobertores para auxiliar na proteção contra o frio.

O Fundo Social informa ainda em parceria com o comércio local, promoveu a Campanha da Manta Solidária: com o tema “Aqueça com Amor”, o Lions Clube – Amizade também efetuou doação de mantas. “Estamos imensamente gratos pela colaboração do comércio nessa iniciativa, fortalecendo ainda mais nossa parceria”, falou a presidente do Fundo Social Nelci Ramalho Fróio.

Também de acordo com o Fundo Social, os cobertores doados são redistribuídos entre a população de Flórida Paulista e os distritos do Indaiá e Alto Íris.

O Fundo Social também está disponibilizando de caixas para coleta em aproximadamente 12 pontos da cidade, destacando a temática da “Campanha do Agasalho”.

“Em breve, estaremos divulgando informações sobre a próxima campanha, para que todos possam se preparar e contribuir. Agradecemos a todos que participaram e colaboraram com essa ação solidária. O Fundo Social de Flórida Paulista continua empenhado em auxiliar aqueles que mais necessitam e conta com o apoio de toda a comunidade nessa nobre causa”, finalizou Nelci Froio.