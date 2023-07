Após 60 horas desaparecida, conselheira tutelar é encontrada às margens de rodovia

Após 60 horas de desaparecimento, uma mulher, de 30 anos, foi encontrada caída e com ferimentos em um matagal às margens da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Presidente Prudente (SP), na tarde desta segunda-feira (10).



A Polícia Civil suspeita de que ela tenha sido vítima de um acidente de trânsito e perdido o controle da motocicleta que conduzia, na madrugada do último sábado, quando trafegava pela rodovia, no sentido Pirapozinho – Presidente Prudente.





Após o resgate, a vítima, que apresentava lesões pelo corpo e estava desidratada, foi levada pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional (HR), em Presidente Prudente, para receber cuidados médicos.

A Polícia Científica foi acionada e realizou a perícia no local, que fica próximo ao Aeroporto Estadual de Presidente Prudente.

O delegado Rafael Guerreiro Galvão informou, na tarde desta segunda-feira, que a vítima, que trabalha como conselheira tutelar em Pirapozinho, foi encontrada com o uso do Helicóptero Águia, da Polícia Militar, e de drones que detectam calor.

“Rastreamos, inicialmente, pela Polícia Civil, a última zona que dava o celular dela e, com base nisso, o [Helicóptero] Águia, da Polícia Militar, veio e complementou as buscas. Foi encontrada sem conseguir falar, mas consciente. Fizemos algumas perguntas e ela mexia os dedos da mão e da perna, ‘falando’ que estava consciente. [Ela está com] algumas fraturas, foi um verdadeiro milagre. Está bem desidratada, formigas morderam [a vítima], mas é uma pessoa que vai sobreviver e, provavelmente, sem sequelas”, disse.





Ainda conforme Galvão, o acidente ocorreu pois, “provavelmente, ela perdeu o controle” da moto que conduzia.

A mulher foi socorrida e encaminhada ao HR.





Desaparecimento após festa

Uma amiga registrou, às 8h55 desta segunda-feira, um Boletim de Ocorrência na Delegacia da Polícia Civil, em Pirapozinho, relatando o desaparecimento da vítima.





Segundo o boletim, a conselheira tutelar estava em uma festa em uma casa, em Pirapozinho, onde havia ingerido bebida alcoólica e a família não queria que ela saísse dirigindo durante a madrugada do último sábado.

Mesmo assim, ela pegou os seus pertences e saiu da confraternização, por volta das 3h20, no sentido de Presidente Prudente, onde tem um apartamento.





A mulher desapareceu neste percurso e, desde então, amigos e familiares não conseguiram mais fazer contato com ela.

O boletim ainda mencionou que a conselheira tutelar ficava durante a semana em Pirapozinho e passava os fins de semana em Presidente Prudente.

Repercussão nas redes sociais

Amigos e familiares publicaram nas redes sociais mensagens em busca de Clara Letícia, após o desaparecimento da jovem.

Uma das postagens teve, até o momento, 80 comentários e mais de 150 compartilhamentos.