FLORA RICA: Prefeito anuncia retomada das obras de banheiro público na praça da matriz

Mais uma obra vem sendo priorizada pela administração municipal de Flora Rica. Desta vez, o prefeito Fábio Luiz Florentino de Faria anunciou a retomada da construção das obras do banheiro público, localizado na praça da matriz.

A obra – que estava paralisada há muito tempo – já está na fase de acabamento, e de acordo com a previsão prevista, levará aproximadamente 60 dias para ser entregue à população florarriquense.

Para a execução da obra, a empresa G.J.N. Construções que venceu o processo licitatório.

A Prefeitura investirá o valor de R$ 58.691,06 para a finalização da obra de acordo com o prefeito Fábio, ressaltando que a empresa contratada já está trabalhando para a execução da obra conforme previsto.

De acordo com o contrato firmado pela Prefeitura, a empresa contratada ficará responsável pelo fornecimento de mão de obra, materiais de primeira linha e equipamentos necessários para o término da construção dos banheiros públicos na praça matriz de Flora Rica. “Esperamos que tudo ocorra dentro do previsto e no máximo em 60 dias, estaremos disponibilizando os banheiros públicos para ser utilizados pela população de Flora Rica”, finalizou o prefeito.,