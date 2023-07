FLÓRIDA: Projeto da escola Pércio e Judiciário é classificado para o Prêmio Innovare

O “Guia da Boa Convivência”, desenvolvido pela Escola Estadual Dr. Pércio Gomes Gonzáles em parceria com o Roteiro Único de Trabalho Humanizado, idealizado pela drª Ruth Duarte Menegatti com apoio irrestrito do Poder Judiciário e Ministério Público, está classificado para a segunda fase do Prêmio Innovare, edição 2023.

Na última terça-feira (4), o consultor do Prêmio Innovare, um avaliador esteve in loco para conhecer o projeto na prática.

Na ocasião, o consultor sabatinou as autoras do projeto: drª Ruth Duarte Menegatti – juíza de Direito, Denise Alves Freire – psicoeducadora e drª Adriana Campos Meiado – doutora em Educação. Também estiveram presentes: drª Marina Degani Maluf (juíza de Direito), drº Hilton Testi Renz (delegado de Polícia); sargento PM D’Aquino, diretores escolares Tati Ayachi (ex-diretora da escola Pércio) e Tiago Rafael (atual diretor), Além da equipe gestora, membros da DRE – Diretoria Regional de Ensino de Adamantina, professores e representantes do Fórum.

Com o intuito de promover a cultura da paz e organização em um período em que toda a comunidade escolar passava por conflitos diversos, o Guia da Boa Convivência tem como indicadores de sucesso a adesão massiva dos professores, os resultados imediatos no comportamento dos alunos quanto ao cumprimento do proposto, o acolhimento desse projeto pelas famílias, a ampliação de rodas de conversa no ambiente escolar acerca do tema violência relacional, a formação permanente dos professores garantindo a construção de dispositivos pedagógicos e a articulação transversal do tema violência relacional.

O projeto vem apresentando resultados de excelência confirmados pelo corpo docente e gestores, visto que alunos com alta indisciplina, hoje representa menos de 1%. Tanto o delegado de Polícia, quanto o sargento da Polícia Militar confirmaram a queda nos números de ocorrências.

O Guia da Boa Convivência é uma ferramenta pedagógica capaz de transformar a realidade e promover a capacidade se relacionar de forma saudável e assertiva.

O guia ainda apresenta resultados positivos quanto a aprendizagem significativa que pode ser confirmada na performance de desempenho e rendimento dos estudantes.

A expectativa agora é de que o prêmio seja alcançado, coroando assim o sucesso do projeto.