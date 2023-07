Batatec começa na próxima semana de 20 a 23 de julho em Presdidente Prudente

A 4ª edição da Feira conta com ampla programação com praça de alimentação. O grande destaque da feira são os pratos e a cerveja feita com batata-doce

Na próxima semana, dia 20 de julho, terá início a 4ª Edição da Batatec no IBC Centro de Eventos. A festa ocorre de quinta a domingo, dias 20, 21, 22 e 23 de julho. Na quinta-feira, a abertura da festa será partir das 18h, e nos demais dias das 10h às 22h. O evento é uma realização da Prefeitura de Presidente Prudente e Associação dos Produtores de Batata Doce de Presidente Prudente e Região.

A 4ª Edição da Batatec conta com ampla programação com praça de alimentação. O grande destaque da feira são os pratos e a cerveja feita com batata-doce, além de mais de 60 expositores, entre insumos, implementos agrícolas e empresas em geral. Haverá ainda shows musicais, palestras, feiras de artesanato e capacitações.

Considerada a maior feira de batata-doce do Brasil, são aguardadas milhares de pessoas de pessoas de Presidente Prudente e de toda região. O evento conta com os seguintes parceiros: Fatec, Etec, Apta, Sebrae, Unoeste, cati, IAC (Instituto Agronômico de Campinas) e Instituto gourmet.

