FLÓRIDA: Flórida Agrícola promove novo encontro para instalação de fecularia

Aconteceu no sábado passado (1º), o segundo encontro com foco na instalação de uma fecularia em Flórida Paulista.

A iniciativa do grupo Flórida Agrícola, tem como principal meta, o desenvolvimento de uma nova cultura do setor no município, visando ainda a geração de empregos e renda aos floridenses.

O evento foi realizado no auditório da Secretaria Municipal de Educação e contou com a importante presença de Antônio Fadel (ex-presidente da Associação de Fecularias do Estado de São Paulo), além de pessoas ligadas ao segmento bancário e de financiamento dos setores econômico e social que puderam discorrer sobre o tema, apresentar benefícios e vantagens e o caminho para que o projeto saia do papel rumo à concretização.

Um dos idealizadores do projeto, Adilson Barbosa, destacou as parcerias importantes que tanto o grupo Flórida Agrícola, quanto a iniciativa de montagem da fecularia vem recebendo entre elas a do Sindicato Rural, filiado ao Senar; Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Agricultura e de vários outros segmentos da cidade e região.

O trabalho segue sendo realizado pelo grupo que inclusive já faz visitas em empresas que atuam no setor e que foram formadas de iniciativas como a que está surgindo em Flórida Paulista.

Novos encontros serão amplamente divulgados para que a população possa participar e conhecer de perto o importante projeto.