Capotamento na Euclides da Cunha deixa casal ferido em Santa Fé do Sul

Um capotamento foi registrado na noite deste sábado, por volta das 20:00, na rodovia Euclides da Cunha, em frente ao posto Paulistão.

De acordo com informações obtidas no local, o condutor, um homem de 56 anos, conduzia um veículo Ford EcoSport, com placas de Aparecida do Taboado, quando perdeu o controle do automóvel, resultando no capotamento. No veículo também estava uma mulher de 62 anos, que era passageira.

O motorista sofreu diversos ferimentos na face e crânio, porém estava consciente e orientado no momento do resgate. Já a passageira apresentava fortes dores no tórax.

Ambos foram prontamente socorridos pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhados para a Santa Casa de Santa Fé do Sul.