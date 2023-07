Show de Luan Santana na Festa do Ovo de Bastos reúne público duas vezes maior que população da cidade

O show do cantor Luan Santana durante a 62ª Festa do Ovo reuniu cerca de 48 mil pessoas no Recinto de Exposições Kisuke Watanabe, em Bastos, no interior de SP. O que seria tido como normal em grandes capitais, surpreende pelo fato de o público ter sido mais do que o dobro da população da cidade, que soma, segundo o Censo, 21.503 habitantes.