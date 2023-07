FLÓRIDA: Recinto de rodeio recebe obras de terraplanagem

O recinto de rodeio “Arlindo Derroidi” de Flórida Paulista, está recebendo obras de terraplanagem visando promover a uniformização do local.

Antes dos serviços que foram realizados com máquinas da frota municipal, o local contava com um barranco que obrigava nas ocasiões de realizações de festas e eventos, dividir em ambientes distintos e ainda promover a instalação de dispositivos de segurança, diminuindo assim a capacidade de lotação e resultando em custos extras aos organizadores.

Com a terraplanagem, o recinto ficou com um só nível e assim, passa a contar com mais espaço físico, além de maior segurança para os frequentadores do local em festas como Juninão Agro, Flórida Paulista Rodeio Show e podendo a partir de agora ser utilizado para outros eventos no local.

O recinto de rodeio é um dos principais locais para a realização de festas de Flórida Paulista, está localizado em uma região privilegiada da cidade e vem recebendo várias melhorias ao longo dos anos visando deixa-lo adequado e pronto para abrigar eventos de médio e grande porte.