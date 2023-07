Homem é assassinado com tiro nas costas

Um homem, de 27 anos, foi assassinado com um tiro nas costas, na manhã desta terça-feira (25), na Vila Brasil, em Presidente Prudente (SP). O crime ocorreu em via pública, na Rua Aurélio Godoy Hugo.



De acordo com informações repassadas pelo delegado Claudinei Alves, na tarde desta terça-feira, dois homens, de 18 e 20 anos, são suspeitos de terem realizado o homicídio qualificado. O crime ocorreu a “200 metros da casa” dos investigados, que são irmãos.

A qualificadora, ainda segundo Alves, se dá pelo “emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima”.



A Polícia Civil informou que os suspeitos fugiram do local do crime com um carro e ainda não foram localizados.

O delegado disse que foi instaurado um inquérito policial para apurar o caso e que as investigações devem progredir com o objetivo de “tentar localizar esses investigados”.

De acordo com a Polícia Civil, foram feitas buscas na casa dos suspeitos, que moram no bairro e, no local, foram apreendidos dois aparelhos celulares, que serão periciados.



A motivação do crime, segundo a Polícia Militar citou que “a princípio”, se trata de uma “dívida” entre os envolvidos. Ainda de acordo com a PM, a vítima teria ido cobrar uma dívida com um dos suspeitos, que “não gostou e atirou no cobrador”.

A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no local onde ocorreu o crime. Conforme o Corpo de Bombeiros, que também atendeu a ocorrência, o óbito foi atestado por um médico.