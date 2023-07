Agente penitenciário morre em acidente na SP-294

Um agente penitenciário morreu em um acidente de trânsito na manhã de hoje (26), no trevo de acesso da SP-294 ao Cemitério Municipal de Pacaembu, local em que está sendo usado como desvio para a ligação às unidades prisionais e ao município vizinho de Mirandópolis há quase cinco meses.

Segundo as primeiras informações apuradas pelo jornalismo Folha Regional, o acidente envolveu uma moto e um caminhão.



O agente estava na motocicleta e trabalhava como agente de escolta e vigilância penitenciária – “AEVP”, no Centro de Detenção Provisória de Pacaembu e era morador de Tupã.

Trata-se de Osmar Andrella Barbo, 47 anos, ex-funcionário da Prefeitura de Tupã, muito querido na cidade e entre os amigos. Deixa a esposa e três filhos.



As equipes de socorro foram acionadas, mas ao chegarem no local, infelizmente se depararam com a vítima em óbito. Apesar do susto, o motorista do caminhão não sofreu ferimentos.

A Polícia Militar Rodoviária atua nesta ocorrência. Um laudo da Polícia Científica deverá apontar as causas do acidente.



Conteúdo sujeito a atualização. Mais informações nas próximas horas.