FLÓRIDA: Câmara adia votação de cessão de imóvel e empresário pode rever investimentos na cidade

Em sessão ordinária da Câmara Municipal realizada na noite de segunda-feira (17), na qual seria votada a autorização de cessão em definitivo para que a Prefeitura de Flórida Paulista conceda a posse do imóvel da antiga usina termoelétrica, em que está instalada a empresa de processamento de ovos de codorna Santo Dourado, o vereador Tiago Ribeiro de Souza apresentou um pedido para que fosse adiada a votação pelo período de 30 dias.

O pedido de adiamento por 30 dias, foi aprovado por unanimidade pelos demais componentes do Poder Legislativo floridense, mesmo encontrando posicionamentos de vereadores favoráveis à aprovação.

Ao apresentar o pedido, o vereador Tiago Ribeiro frisou que houve um parecer contrário da assessoria jurídica da Câmara Municipal e que com este novo prazo, os vereadores poderão se inteirar melhor do assunto, além de buscarem as informações necessárias quanto a legalidade para a aprovação ou não do projeto.

Encontrando certa dificuldade no trâmite, o empresário Guilherme Angeloni entrou em contato com o jornalismo Folha Regional horas após a sessão na Câmara Municipal e declarou-se bastante preocupado com a situação, que segundo ele “pode pesar definitivamente em seu projeto de instalação de um novo empreendimento em Flórida Paulista”.

Como motivos para que o projeto possa ser revisto e obtenha o voto favorável dos vereadores, Guilherme Angeloni elencou que o pedido já se arrasta por alguns meses junto à Câmara Municipal e que depende tão somente da aprovação para que a Prefeitura, por sua vez, faça a sessão em definitivo do prédio e assim sejam buscados os investimentos complementares para o início do desenvolvimento do projeto.

“Não precisa ir muito longe, basta voltar um pouco no tempo, em 2018, quando foi realizada licitação de cessão do antigo prédio da usina termoelétrica onde estavam veículos inservíveis para a Prefeitura, objetos que já não mais era utilizados e outros itens e inclusive animais dividindo espaço com bichos peçonhentos e vários outros tipos de entulhos e ver o que se tornou o local, os investimentos que lá foram realizados e no que se tornou o prédio que era vergonha para a cidade”, desabafou o empresário.

De acordo com Guilherme Angeloni, faltam apenas dois anos para que a cessão em definitivo ocorra, porém, este período pode ser antecipado para que haja um investimento ainda maior no local que já conta com planta e até aprovação por órgãos técnicos e o sinal positivo do prefeito, baseado inclusive em orientações jurídicas buscadas pelos advogados que o assessoram e por duas assessorias que prestam serviços para a Prefeitura, mas que tudo esbarra na demora por parte da Câmara Municipal.

De acordo com o planejamento da empresa, será implantada uma granja além de outro grande projeto, num grande investimento que deverá gerar diversos empregos.

“Não há de forma algum risco para o Município. A nossa boa índole e intenção de investimentos, geração de empregos e renda já está mais que provada com tudo o que fizemos até hoje em Flórida Paulista. Há cidades oferecendo terrenos e facilitando a nossa instalação na região, porém, acreditamos e queremos colocar mais um empreendimento para funcionar aqui, em Flórida Paulista”, disse Guilherme Angeloni.

Já quase ao fim da conversa com o jornalismo Folha Regional, o empresário afirmou que aguardará o prazo e que acredita positivamente que seja aprovado o projeto e que assim coloque fim ao que o impede de investir e dar novas oportunidades para a população local, que tanto necessita de emprego.

“Quem quer empreender e quem quer emprego para garantir o sustento da família não pode esperar tanto por algo que é tão simples e ao mesmo tempo benéfico para a população e para a cidade”, finalizou Guilherme Angeloni.