Incêndio de grandes proporções atinge área do Ecoponto de Osvaldo Cruz

Ao chegar no local, os agentes contaram com apoio de um caminhão pipa da Prefeitura de Osvaldo Cruz que já estava no local combatendo as chamas.

Ainda conforme os bombeiros, a maior preocupação da corporação era que as chamas não se alastrassem até um barracão, localizado a 20 metros da área atingida, que armazena produtos recicláveis e resíduos de podas de árvores.

Grande parte do fogo foi controlado por volta das 23h.



Equipes da Defesa Civil e da Prefeitura foram até o local na manhã desta quarta-feira (26) para controlar pequenos focos de incêndio ainda presentes no Ecoponto.

Não houve feridos.