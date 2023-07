Festa da Padroeira e cavalgada na próxima semana em Eneida

Acontecem na próxima semana, nos dias 5 e 6, (sábado e domingo), a 7ª Festa da Padroeira Santa Helena e a tradicional cavalgada de Eneida, distrito de Presidente Prudente.

Distante cerca de 60 quilômetros de Flórida Paulista e a 30 de Presidente Prudente, o distrito tem a expectativa de à exemplo dos anos anteriores, receber um grande número de pessoas, comitivas e grupos de diversas cidades da região.

No sábado, após a missa das 19h, a quermesse na praça da capela de Santa Helena contará com barracas de comidas e bebidas típicas e show ao vivo.



No domingo, a tradicional cavalgada sairá da Mentolândia, com trajeto que levará os participantes até a praça da capela onde será servido o almoço com churrasco e haverá também completo serviço de bar, além do leilão de gado.

Toda a renda obtida será direcionada para as obras de evangelização e manutenção da Capela de Santa Helena.

Nesta semana, Luiz Araújo que é um dos coordenadores do evento esteve na redação da Folha Regional em Flórida Paulista para convidar o público de toda a região para participar do evento.