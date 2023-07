FLÓRIDA: Senadora Mara Gabrilli destina emenda no valor de R$ 382 mil para o município

Através de oficio enviado ao prefeito Wilson Fróio Júnior, a senadora Mara Gabrilli informou que destinou mais uma emenda para o Município de Flórida Paulista.

No oficio a senadora Mara Gabrilli informa o prefeito, que destinou para o Município de Flórida Paulista, emenda via Ministério da Integração Nacional e do Desenvolvimento Regional.

De acordo com a senadora, a emenda será destinada por intermédio do Programa Ação 00SX – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado para aquisição de máquinas e equipamentos de apoio à produção.

A emenda que será destinada ao Município de Flórida Paulista será no valor de R$ 382.000,00.

A senadora Mara Gabrilli solicitou que a Administração Municipal realize o cadastro na plataforma Transferegov e assim que realizado envie o número da proposta para agilizar a liberação do recurso financeiro.

O prefeito Fróio em conversa com o jornal e site Folha Regional, agradeceu a senadora Mara Gabrilli pela destinação de mais este recurso para Flórida Paulista.