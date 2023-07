FLÓRIDA: Organização ressalta sucesso do 7º Luau

O Grupo ON da Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Flórida Paulista ressaltou ao jornalismo Folha Regional o sucesso do 7º Luau ocorrido recentemente na Chácara do Sindicato Rural.

Uma das principais atrações do evento foi as Irmãs Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo, que animaram o Luau com suas canções e pregaram ao público presente.

Momentos de espiritualidade e orações também fizeram parte da ação de evangelização que contou com um número expressivo de participantes.

De acordo com o Grupo ON, “a evangelização não para” e em 2024 ocorrerá a 8ª edição do Luau que já se tornou um evento tradicional da comunidade católica floridense, mas de ecumenismo e de participação de pessoas de diversos segmentos religiosos da Cidade Amizade.