FLÓRIDA: Homem é preso acusado de tentar enforcar mulher e colocar faca em seu pescoço

Um homem foi preso por violência doméstica por volta das 12h10 desta sexta-feira (28) em Flórida Paulista.

Segundo consta nos registros policiais, ao atender a ocorrência próximo do Estádio Municipal, os policiais se depararam com o homem que estava no meio da rua chutando alguns rolos de barbante e visivelmente alterado.



Próximo dele, estava a vítima, que chorando, afirmou aos policiais que havia sido agredida pelo mesmo com socos e puxões de cabelo.



Questionado, o homem disse que havia discutido com a mulher por problemas no relacionamento.

Ele também apresentava uma lesão na sobrancelha, além de arranhões nos braços e escoriações na mão.

A vítima relatou ainda que o homem havia ingerido bebidas alcoólicas lhe agredindo com socos nas costas, cabeça e nos braços, tentando ainda a enforcar, além de colocar uma faca em seu pescoço e afirmar que ainda a mataria.

O homem e a mulher foram levados para a Santa Casa e passaram por atendimento médico, posteriormente, foram levados até o Plantão Policial onde foi mantida a prisão do acusado pelo crime de violência doméstica.