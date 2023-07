Homem finge ser policial e estupra menina de 12 anos depois de ameaçar seus avós

A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar um estupro de vulnerável no bairro Duas Barras, na zona rural de Junqueirópolis (SP). Uma adolescente de 12 anos teria sido a vítima, na madrugada desta quinta-feira (27), e, de acordo com o delegado responsável pelo caso, Eliandro Renato dos Santos, um homem se passou por policial para entrar na residência, onde a menina mora com os avós.

“[O criminoso] disse: ”Abra a porta que é a polícia”. Eles [moradores] abriram a porta, [o homem] ameaçou com um canivete, aí os senhores ficaram sentados no sofá, a menina estava lá, ficaram ali por um tempo e, em dado momento, ele levou a menina até o quarto e praticou relação sexual”, disse Santos ao g1.