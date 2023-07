Quatro pessoas ficam feridas em acidente na SP-294

Quatro pessoas sofreram ferimentos envolvendo um caminhão e um automóvel na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), no trecho entre Tupã (SP) e Iacri (SP), na noite dessa sexta-feira, dia 28.

As vítimas foram conduzidas pela viatura de resgate da Concessionária Eixo que administra a rodovia. O acidente aconteceu por volta das 18h50 no quilômetro 535, mais precisamente na altura de um canteiro central próximo de um posto de combustível.

Segundo a Polícia Rodoviária da Base Operacional de Tupã, com o cabo Miranda e cabo Robson uma caminhão, placas de Lucélia (SP), transitava pela SP-294 no sentido Tupã a Iacri e, no final do canteiro da rodovia, por motivos a serem apurados pela perícia, teria tentado fazer uma manobra de retorno e ocorreu a colisão contra um automóvel Citroen C 3, placas de Tupã (SP), que seguia no mesmo sentido de direção.

O condutor e passageiro do carro e duas pessoas que estavam no caminhão foram socorridos para a Santa Casa.