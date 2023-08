IRAPURU: Promoção da Associação Comercial sorteará vales compras

Continua a promoção da ACI – Associação Comercial de Irapuru no comercio local. A promoção denominada “Meus Amores” engloba o “Dia das Mães”, “Dia dos Namorados” e encerra agora no “Dia dos Pais”.

Comprando no comércio de Irapuru nas empresas participantes da promoção, identificadas com o cartaz da promoção, o consumidor concorrerá a cinco vales compras no valor de R$ 1.000,00 cada um.

Para participar o consumidor ao fazer compras nas empresas associadas participantes da promoção, basta pegar o cupom e preencher, depositando em seguida nas urnas. O sorteio ocorrerá no próximo dia 12 de agosto às 12h00.

Comprem nas empresas associadas que estão identificadas pelo nosso cartaz e peça seu cupom. Confira as empresas participantes:

A Baronesa Calçados; Açougue Boi Gordo; Casa Paulista; Farma Vida; Exclusiva Modas; Farmacenter; Farmais Irapuru; Multidrogas; Giraldi; Yoshida Calçados; MG Hollywood; Mercado Martins; Ikeda Irapuru; Mercado Irapuru; Ótica Popular; Ótica Fio de Ouro; Pan. Kipão; Pan. Pão de Mel; Requinte Movéis; Loja Imporium; Lojão Brasil; Sorveteria Alpina; De Luxo e Odonto Excellence.