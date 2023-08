FLORA RICA: Prefeito conquista convênio para revitalização do bosque municipal

Após protocolar em fevereiro o pedido para revitalização do bosque municipal, o prefeito Fábio Luiz Florentino de Faria foi informado esta semana, durante reunião com o secretário de Relações Institucionais do Governo do Estado, Gilberto Kassab, sobre a autorização do recurso.

De acordo com o secretário Kassab, o convênio para a liberação do recurso será assinado no próximo mês, pelo governador Tarcísio de Freitas.

O prefeito esteve em reunião no Palácio dos Bandeirantes, acompanhando do engenheiro agrônomo, Márcio Mikio Miura. “Uma conquista para toda a população, mais lazer, mais paisagismo e menos espaços ocupados desordenadamente por entulhos”, destacou o prefeito.

Ainda de acordo com o prefeito Fábio, o secretário Kassab mais uma vez se colocou à disposição para interceder junto o Governo Estadual, pelas causas florarriquenses.

Na reunião, também foram revistos todos os ofícios protocolados pelo prefeito Fábio de janeiro até os dias atuais.