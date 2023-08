Acidente deixa um óbito na SP-330, em Pirassununga/SP

Uma ocorrência de atropelamento de animal, seguida de queda de moto e atropelamento de motociclista foi registrada na madrugada desta quinta-feira, na rodovia Anhanguera – SP-330 – no km 210 da pista sentido norte, na cidade de Pirassununga/SP. Segundo informações da Artesp e da Concessionária Arteris Intervias, o acidente foi registrado por volta das 05h e envolvem um animal (cachorro), uma motocicleta e um caminhão. Equipes da concessionária, Polícia Militar Rodoviária e Corpo de bombeiros atuam no atendimento à ocorrência. Não há interdição no local

Conforme apurado no local, pela PMRv, a moto trafegava na referida rodovia, quando no referido km, veio a atropelar um cachorro, e posteriormente caiu sobre a faixa de rolamento. Ao se levantar, o condutor foi atropelado por um caminhão que vinha logo atrás. Após os fatos, os veículos se imobilizaram pelo acostamento. Uma pessoa veio a óbito no local.