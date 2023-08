Novo radar entra em operação na próxima terça-feira na SP-294

quando a velocidade for superior à máxima em até 20%: infração média e penalidade de multa de R$ 130,16 , com perda de quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ;

quando a velocidade for superior à máxima em mais de 20% até 50%: infração grave e penalidade de multa de R$ 195,23, com perda de cinco pontos na CNH ; e,