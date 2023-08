Homem é preso acusado de agredir criança e mulher em Flórida Paulista

Um homem foi preso na noite de ontem (5), acusado de agredir uma criança de 11 anos e uma mulher em Flórida Paulista.

A viatura foi acionada e compareceu na residência do casal, onde a mulher informou que o amásio estava deitado após se embriagar, sem motivos, teria se levantado e agredido seu filho de 11 anos com um cabo de vassoura.



A mulher relatou também ter sido vítima de agressões com socos em seu braço e peito.

Segundo a PM, o homem acabou confessando o crime.

Ele foi levado ao Plantão Policial e permaneceu detido à disposição da Justiça.