FLORA RICA: Praça matriz recebe obras de revitalização

O prefeito Fabio Florentino Faria anunciou que a praça matriz de Flora Rica está sendo revitalizada.

O local, ponto de encontro do município, repleto de lembranças e tradição, vem recebendo uma atenção especial da administração municipal, assim como em diversos pontos públicos.

De acordo com o prefeito, a revitalização da praça da matriz está sendo realizada através da pintura do local, jardinagem e alteração do espaço do parque infantil e academia do idoso.

Também será realizada a manutenção de equipamentos da segunda academia, mesas e bancos.

O prefeito Fábio ressaltou que todos os serviços estão sendo executados por meio de recursos próprios da Prefeitura Municipal de Flora Rica.

Vale ressaltar que a Prefeitura de Flora Rica reiniciou as obras de construção dos sanitários públicos na praça da matriz que encontram-se a todo o vapor, devendo ser entregue a população ainda neste segundo semestre.