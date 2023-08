LUCÉLIA: Passeio Ciclístico – Pedal Solidário acontece no dia 19 de agosto

Foi anunciado pelo Sindicato Rural a realização do Passeio Ciclístico – Pedal Solidário no próximo dia 19 de agosto em Lucélia.

O Pedal Solidário será realizado em auxílio às entidades carentes de Lucélia e em comemoração ao Dia Nacional do Ciclista.

O evento será iniciado às 8h00 saindo do Ginásio Municipal de Esportes, sendo que para participar basta fazer a sua inscrição no Sindicato Rural de Lucélia com RG e CPF.

O trajeto sairá do Ginásio de Esportes e percorrerá até o bairro Jardim Novo, na área rural de Lucélia.

O Sindicato Rural de Lucélia está localizado na rua José Barbosa, 110 e para participar será preciso a doação de 1 kg de alimento não perecível.

O Pedal Solidário será realizado pelo Sindicado Rural de Lucélia com apoio da Faesp e Senar.