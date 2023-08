60 empreendedoras marcarão presença na ExpoVerde 2023

31ª edição da Feira do Verde e Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial de Adamantina com entrada franca todos os dias acontece de 5 a 10 de setembro

Tensão. Ansiedade. Alegria. Esses foram os sentimentos vividos pelas empreendedoras que participaram na noite de ontem (8) do sorteio para definição dos espaços em que elas estarão alocadas para expor e comercializar seus produtos durante a ExpoVerde 2023.

Isso porque, devido a área de exposição, a Comissão Organizadora definiu que 10 empreendedoras trabalharão em cada um dos dias da 31ª edição da Feira do Verde e Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial de Adamantina.

“Em contato com a Luciana, decidimos por abrir um espaço para as empreendedoras na ExpoVerde, pois o nosso objetivo além de oferecer uma festa completa ainda é criar um ambiente para a geração de todos os tipos de negócio”, afirma Gustavo Taniguchi, presidente da Comissão Organizadora.

Taniguchi ainda reforçou que assim como nas edições da Feira da Mulher Empreendedora que não foi cobrado a locação do espaço, na ExpoVerde cada estande das mulheres também será oferecido gratuitamente.

Luciana Pereira, secretaria de desenvolvimento econômico e secretária geral da ExpoVerde, informou para as participantes como é o funcionamento da festa, explicou sobre os horários de funcionamento, orientou a respeito do espaço que elas terão à disposição, entre outros.

“Ficamos felizes, porque conseguimos alocar todas as empreendedoras que se inscreveram. Levá-las para a ExpoVerde é um projeto piloto e a partir disso, poderemos fazer uma avaliação, mas a nossa expectativa é extremamente positiva”, assegura Luciana.

ExpoVerde 2023

A ExpoVerde 2023 com entrada franca todos os dias acontece de 5 a 10 de setembro com shows de Hugo e Guilherme; Pedro Sanches e Thiago; Luan Santana; Murilo Huff; Léo Chaves e encerrando a festa, no dia 10 de setembro, show infantil com Patrulha uma aventura canina.

A 31ª edição da Feira do Verde e Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial de Adamantina ainda terá rodeio, parque de diversões, exposição de flores, plantas e animais; maquete; arena de inovação e ideias; parque de diversões e praça de alimentação das entidades.