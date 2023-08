FLÓRIDA: Eleição para escolha de novos membros do Conselho Tutelar conta com 13 candidatos

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Flórida Paulista está realizando o processo seletivo de escolha para os membros do Conselho Tutelar para o quadriênio 2024/2028.

Será disponibilizado um total de cinco vagas de conselheiro tutelar com salário de R$ 1.466,19 para 40 horas semanais de trabalho, que inclui plantões aos sábados, domingos e feriados.

Após as fases de provas e avaliação psicológica, estão aptos para pleitear a vaga de conselheiro tutelar 13 candidatos.

De acordo com o edital divulgado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Flórida Paulista, estão aptos os seguintes candidatos: Daniela Aparecida Rodrigues de Oliveira Silva, Simone Brito Mozini da Silva, Paula Renata Santos da Cruz Silva, Orlando Spuner, Elaine Regina dos Santos, Melissa Beatriz Carvalho da Costa, Marcos Rodrigues Chaves, Débora Cristina do Amaral Gomes, Vinicius Teixeira de Oliveira, Andréia Duarte dos Santos, Shirley Aparecida Rufino dos Santos Gomes, Ana Carolina Broisler de Melo e Cicera Vicente da Silva Ribeiro.

A eleição para a escolha dos novos membros do conselho tutelar será feita através de votação popular, que ocorrerá no mês de outubro.

Com a definição dos candidatos que estão aptos para serem votados, agora deve começar a campanha em busca da votação.

Poderão votar os maiores de 16 anos, inscritos regulamente como eleitores do município e que estão em dia com as suas obrigações eleitorais.

Cada eleitor poderá votar em apenas um candidato e o Conselho Tutelar é composto por cinco membros, sendo escolhidos os cinco mais votados e os demais serão suplentes.