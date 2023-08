Prefeitura cancela Festa do Peão de Osvaldo Cruz

A Prefeitura de Osvaldo Cruz anunciou agora há pouco o cancelamento da Festa do Peão 2023. O motivo é a queda de arrecadação e repasses de recursos nas esferas federal e estadual, em especial vindos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), duas das principais fontes de renda. A Prefeitura de Osvaldo Cruz anunciou agora há pouco o cancelamento da Festa do Peão 2023. O motivo é a queda de arrecadação e repasses de recursos nas esferas federal e estadual, em especial vindos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), duas das principais fontes de renda.

Em entrevista, a Prefeita Vera Morena apontou queda nos últimos dois meses da ordem de R$ 1 milhão, 26,61% a menos de repasses em igual período do ano passado.

“Decidimos priorizar serviços e obrigações básicas, que são Saúde, Educação, pagamento de servidores, transporte, assistência social e a manutenção de serviços essenciais, como Santa Casa, postos de saúde, frota, entre outras despesas”, disse a Prefeita.



Com isso, o evento que estava previsto para acontecer entre os dias 16 e 19/08 com entrada franca no Clube do Laço está cancelado.

Agora serão definidos os detalhes sobre shows contratados, camarotes vendidos e outras providências práticas.



A Prefeita esteve acompanhada no pronunciamento pelo Vice-Prefeito Amilton Albertinazzi, secretários de Governo e os vereadores da base governista, Gérson Credendio (Juca), Homero Massarente, Adenilson Barbosa (Exclusivo), Valdemir Anselmo e Adelino Alves da Silva.