FLÓRIDA: Barulho, danos e infrações de trânsito por caminhões canavieiros são denunciados

Na manhã desta quinta-feira (10), o floridense Francisco Mariscal, morador da Rua Francisco Dias das Neves, que liga a Avenida José Fróio até a Vicinal Kiichiro Hatori (penitenciária), esteve na redação do jornal e site Folha Regional para relatar sua indignação e os danos causados com o tráfego de caminhões canavieiros pelo perímetro urbano.

Segundo ele, o trânsito de caminhões com semirreboques é intenso e acontece 24 horas por dia, tirando o sono e a paz dos moradores daquela via.

Outro problema apontado por Mariscal, diz respeito ao excesso de altura dos veículos, que têm derrubado fios de telefonia, cabos da rede de energia elétrica e causado prejuízo aos moradores e comerciantes daquela região da cidade.



“Quando passam carregados, o barulho do motor é ensurdecedor. Quando descem descarregados e em alta velocidade, muitas vezes incompatível com a permitida na via, lata batendo e vez em quando uma buzina irritante e desnecessária, inclusive nas madrugadas”, explicou Mariscal ao Folha Regional.

Uma solução apontada pelo floridense para o problema é o desvio do tráfego de veículos por estradas de terra, além da estipulação de um horário específico para o deslocamento dos caminhões pela via.

“Perde-se o sono, a paciência e até a paz. É ensurdecedor e muito preocupante, pois, o risco de acidentes e de alguém perder a vida no local é muito grande, já que os caminhões trafegam em alta velocidade e em ruas estreitas nas quais podem sair crianças e idosos dentre os carros e serem atropelados”, desabafou Mariscal.



Ainda durante a conversa com a equipe de reportagem da Folha Regional, Francisco Mariscal revelou que já procurou a Prefeitura Municipal visando buscar solução para o problema, porém, até o momento, nada foi feito.

“A próxima iniciativa será de promover um abaixo assinado e procurar a Promotoria de Justiça na busca de soluções”, disse.



NA CONTRAMÃO



Em um flagrante feito pelo jornalismo Folha Regional na semana passada, um caminhão canavieiro foi fotografado adentrando a alça de acesso à SP-294 no trevo de Flórida Paulista na contra mão de direção, colocando em risco os motoristas que trafegavam pela via e em total desrespeito às legislações de trânsito.

A situação foi denunciada à Polícia Militar Rodoviária para a adoção de providências.

Continuaremos acompanhando a situação enfrentada pelos moradores.