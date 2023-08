Acidente na rodovia SP-065 em Jacareí deixa quatro mortos e quatro feridos

Um acidente do tipo colisão transversal ocorreu por volta das 21h52 de ontem (11/08), na rodovia SP-065, no km 17,5 da pista sentido sul, na cidade de Jacareí/SP. Segundo informações da Artesp, o acidente envolveu dois automóveis. Conforme dinâmica, um automóvel, por motivos desconhecidos, veio a colidir frontalmente com outro automóvel, ficando ambos imobilizados sobre as faixas 02 e 02.

Quatro pessoas vieram a óbito no local, uma pessoa teve ferimentos graves e outras três ficaram levemente feridas. Todos os feridos foram encaminhados para os hospitais da região, pela equipe ambulatorial da concessionária Rota das Bandeiras, pelo SAMU e pelo Corpo de Bombeiros.

A pista foi interditada e o tráfego foi desviado para o acostamento. Por volta da 01h36 deste sábado (12/08), as faixas foram totalmente liberadas.

Fonte: Artesp – Agência dos Transportes do Estado de São Paulo