DENGUE: com mais de 900 casos, Pacaembu registra o maior número dos últimos quatro anos

Um levantamento feito pela Secretaria do Estado da Saúde, a pedido do jornalismo Folha Regional, revelou que o município de Pacaembu “este ano” vive a sua pior epidemia de dengue dos últimos quatro anos.

De acordo com dados do Estado, até 31 de julho deste ano, haviam sido registrados 878 casos de dengue, com um óbito.

Recentemente, uma adolescente de 15 anos morreu e tem a causa de óbito tratada como suspeita de dengue.

Também foi feito um comparativo que traz os números da doença nos anos de 2020 (240 casos); em 2021 (48 casos); 2022 (410 casos), um total de 698 casos positivos de dengue; se somados os três anos anteriores, nada que alcance a atual situação vivenciada atualmente pelos moradores da Cidade Paraíso.

Se comparado o ano inteiro de 2022 com o período de janeiro a julho deste ano, o número de casos teve um salto de mais de 468 pessoas que contraíram a doença; e o que preocupa é que ainda restam cinco meses para o término de 2023.

Em boletim que voltou a ser emitido na terça-feira (8), após cobranças do jornalismo Folha Regional, a Secretaria de Saúde de Pacaembu informou que chegava a 902 o número de casos até a data da publicação.

A situação preocupa a população de Pacaembu, inclusive os moradores da avenida São João, em frente ao Fórum.

Local este no qual existe uma galeria de águas pluviais da Prefeitura de Pacaembu e que se tornou em um enorme criadouro de larvas de mosquitos, que podem ser do transmissor da dengue, Aedes aegypti e que vem tirando a paz dos moradores das imediações.

Apesar de ser um problema de interesse coletivo, cabe ao município promover ações de combate aos criadouros, eliminação e conscientização da população para garantir o bem-estar e a saúde de todos.