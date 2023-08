VOTE! Pesquisa dos Melhores do Ano – Flórida Paulista 2023

O desafio está lançado! Quem se superou? Que inovou, inaugurou, que surpreendeu os clientes e quais estão sendo os destaques do comércio, profissionais liberais e prestadores de serviços ao longo deste ano?



A Folha Regional realiza mais uma edição do Prêmio Melhores do Ano em Flórida Paulista e quer saber de você, quem serão os eleitos e receberão a honraria neste ano?



A pesquisa pode ser acessada AQUI e você pode indicar até cinco pessoas, profissionais ou empresas por categoria, colocando os nomes nos campos indicados ao longo do questionário.



No final, os relatórios emitidos pela plataforma Google serão verificados por nossa equipe e assim, divulgados os eleitos ao prêmio.



Então, não perca tempo, vote, seja votado e envie para os amigos e familiares. Afinal; esta pesquisa também é uma disputada corrida, em que só chega primeiro aquele que se destaca!