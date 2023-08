Homem de 30 anos morre prensado por maquina em obra em Marilia

A Polícia Civil identificou a vítima que morreu na manhã desta segunda-feira (14) em decorrência de um acidente de trabalho, em obra localizada no Jardim Tangará, zona Leste de Marília. O operador de máquinas Maycon Elvis Ferreira de Souza, de 30 anos, morador do bairro Marina Moretti, na zona Norte, não resistiu aos gravíssimos ferimentos e teve a morte confirmada ainda no local.

Segundo informações apuradas, Souza estava trabalhando com uma máquina chamada “perfuratriz”. Ao tentar subir uma rampa de terra, o equipamento teria tombado e caiu em cima de suas pernas e abdômen.

Funcionários da obra e outras pessoas que testemunharam o acidente conseguiram tirar a vítima debaixo da máquina.