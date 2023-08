Prefeitura de Tupã estuda se há condições financeiras para realização da Exapit

Exapit 2023 pode ser cancelada? Até o momento não há nenhuma informação confirmada, mas há especulações sobre o possível cancelamento do evento rondando as redes sociais.

No início desta semana, na segunda-feira (14/08), o prefeito Caio Aoqui concedeu uma entrevista sobre o assunto para as rádios Tupã e Nova Tupã no programa Rotativa no Ar.

“Eu não afirmo que vamos cancelar, mas também não dispenso isso. Vamos entrar em uma semana de estudos profundos para tomar uma decisão final”, destacou o prefeito de Tupã.



O prefeito também comentou sobre a situação dos municípios diante da queda consecutivas nas arrecadações. Ele ressaltou que Tupã ainda não sentiu os reflexos.

“Algumas cidades têm uma situação financeira mais dramática e Tupã não, porque tudo vai de acordo com o planejamento que a cidade exerce. A gente tem uma reserva de recursos, então Tupã vem equilibrando as contas. Tupã, até agora não sentiu, porque tivemos responsabilidade nessa questão orçamentária”, declarou.



PREFEITURA

A Prefeitura de Tupã também enviou uma nota para a equipe das Rádios Tupã e Nova Tupã nesta quarta-feira (16/08), confira:

“O prefeito Caio Aoqui não admitiu sobre o cancelamento da Exapit 2023. Em entrevista recente ele comentou sobre a verificação das condições financeiras para a realização da festa, visto que a arrecadação municipal diminuiu, e que sim, haverá um estudo minucioso sobre a viabilidade da realização da festa”.