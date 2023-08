FLÓRIDA: Cemitério passa por obras de infraestrutura e ampliação

O Cemitério Municipal de Flórida Paulista está passando por obras de infraestrutura e ampliação.

Conforme a Secretaria Municipal de Obras e Serviços, estão sendo executadas ações de concretagem das calçadas e também a construção de guias e sarjetas na área que foi recentemente ampliada para receber novas sepulturas.

O local também recebeu a instalação de novos postes e rede para iluminação.

Já a fase de ampliação, foi realizada utilizando-se de máquinas e equipamentos da frota municipal e garantirá maior capacidade de sepultamento no local.

A direção do Cemitério Municipal, informou que o novo espaço conta com capacidade suficiente para receber 200 novos jazigos com capacidade para 400 sepultamentos.