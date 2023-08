Moradoras de Mariápolis passam momentos de pânico após ônibus pegar fogo

No ônibus havia 36 pessoas que não se feriram, entre elas duas mariapolenses

Na noite de ontem, 16, um ônibus de turismo com passageiros de Tupã e região, pegou fogo e ficou totalmente destruído, no município de Castro/PR. Ao todo, havia 36 pessoas no ônibus que escaparam sem ferimentos. Entre elas, as mariapolenses Tatiane Guelssi e Natália Poppe que seguiam viagem a passeio em Gramado/RS.

Conforme as informações, todos os passageiros conseguiram sair a tempo do interior do ônibus e ninguém se feriu. Porém, toda a bagagem e pertences da parte interna foram consumidos pelo fogo.

As 36 pessoas viveram momentos de pânico em fração de minutos. O local foi perto da Lanchonete Pão do Mel, na PR-151, região do Tronco, em Castro.

A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e Defesa Civil de Castro, por volta das 23h54. Em conversa com o tenente, Paulo Ribeiro, disse que ao todo foram usados 8 mil litros de água para combater as chamas.

“No local o ônibus de passageiro estava no acostamento da via totalmente tomado pelas chamas, após o isolamento e o reconhecimento do local iniciou-se o combate as chamas com uso de água transportada e LGE (líquido gerador de espuma). Após a extinção do sinistro se observou que os passageiros se encontravam abrigados na lanchonete que se localiza de frente com o ocorrido”, conta Ribeiro.

O tenente também destaca que a equipe realizou a conferência dos 36 passageiros através da lista de embarque. “Sobretudo foi acionado a Defesa Civil do município de Castro, a fim de dar suporte básico as pessoas envolvidas no acidente, sendo o pedido de imediato atendido dentro da capacidade operacional da secretaria”, finaliza o tenente.

A Defesa Civil encaminhou os passageiros para um albergue na cidade e prestou total apoio aos envolvidos. (Com informações bntonline.com.br)

AS MARIAPOLENSES

Em contato com as mariapolenses Tatiane Guelssi (servidora pública municipal) e Natália Poppe (engenheira civil), o que era para ser um passeio se transformou num pesadelo. Elas vivenciaram momentos de tensão, medo e muito desespero ao lado das demais pessoas que seguiam viagem para Gramado, no Rio Grande do Sul.

Todas estavam dentro do ônibus no momento que o fogo iniciou embaixo do ônibus. “Tinha muita fumaça dentro do ônibus, por isso não deu tempo das pessoas pegarem seus pertences. Não tínhamos noção da gravidade”, relatam.

As mariapolenses comentaram que aquele momento parecia um filme de terror. “Estamos bem graças a Deus e ninguém se feriu. Só perdemos tudo que levamos”, ressaltam.

Tatiane ainda enfatizou que não conseguiu pegar seus documentos e o dinheiro que estavam no interior do ônibus. “O mais importante é que estamos voltando para casa”, finalizam. Entre os pertences perderam malas com roupas, calçados, objetos pessoais, perfumes, documentos, cartões, carregadores e demais.

“A prefeitura de Castro foi excepcional, nos resgatou do local, nos levou até um albergue e pelo menos não ficamos no relento. Agradecemos a Deus pelo livramento”, finalizam.

Tatiane e Natália estão retornando e devem chegar em Mariápolis no final dessa tarde.