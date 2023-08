Trevo em Tupã terá desvios para realização de obras

Manutenção do pavimento causará interdições de segunda-feira até sábado

O trevo Doutor Jamil Dualíbi, principal dispositivo de acesso ao município de Tupã, localizado no km 527+600 da SP 294 – Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, passará por uma série de obras de melhorias no pavimento a partir desta segunda-feira (21). A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos no sábado (26). Em razão dos serviços, a Eixo SP Concessionária de Rodovias realizará interdições pontuais que exigirão atenção dos usuários. O fechamento ocorrerá das 8h às 17h, todos os dias.

Na segunda-feira, a intervenção será da alça de saída, na pista sentido Marília, que faz a ligação da SP 294 com a estrada vicinal Adelelmo Piva que dá acesso aos municípios de Quatá e Paraguaçu Paulista. Os motoristas terão como alternativa o retorno localizado no dispositivo seguinte. Na terça-feira, o fechamento será da alça que faz a ligação da estrada vicinal com a rodovia, na pista sentido Marília. O acesso à SP 294 poderá ser feito alguns metros à frente, no próprio dispositivo.

Na quarta-feira, a interdição será na alça que dá acesso à SP 294 no sentido Marília. Neste caso, os motoristas que vêm da região central de Tupã e queiram entrar na rodovia em direção a Marília terão de seguir na pista sentido contrário, ou seja, em direção a Osvaldo Cruz, e realizar o retorno no dispositivo seguinte, cerca de um quilômetro à frente.

Na quinta-feira, os trabalhos estarão concentrados na passagem inferior, sob a SP 294, que faz a ligação da região central de Tupã com a estrada vicinal Adelelmo Piva. O trânsito será fechado em ambos os sentidos. Será interditada também a alça de acesso à vicinal utilizada pelos motoristas que seguem no sentido oeste (Capital-Interior) pela Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. Tanto para os motoristas que seguem pela rodovia quanto para aqueles que vêm da região central de Tupã e queiram acessar a estrada vicinal, a alternativa será seguir na direção oeste até o próximo dispositivo de retorno. Para os usuários que vêm pela estrada vicinal e precisem acessar o município de Tupã, a orientação será seguir pela SP 294 no sentido leste (Interior-Capital) e fazer o retorno no próximo dispositivo.

No dia seguinte, sexta-feira, a interdição será na alça que faz a ligação da estrada vicinal Adelelmo Piva com a pista sentido oeste da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. A alternativa aos usuários que vêm da vicinal para acessar a SP 294, no sentido Adamantina, será seguir pela rodovia na direção leste e realizar o retorno no dispositivo seguinte. E no sábado, último dia de obras, a Eixo SP implantará o sistema de Pare e Siga na estrada vicinal. Os serviços de melhorias no pavimento serão realizados nos dois sentidos da via. Enquanto os trabalhos são executados em uma pista, a outra ficará liberada para garantir a fluidez do trânsito.

Durante todo o período de obras, o tráfego nesses locais será monitorado pela equipe da Concessionária. Haverá reforço na sinalização para alerta e orientação dos usuários. Em caso de chuva, os serviços poderão ser suspensos e remarcados para uma nova data.