FLÓRIDA: Carregado com cana, caminhão tomba no viaduto da SP-294

Motoristas apontam falhas e falta de segurança no local. Eixo não divulgou melhorias até o momento

Um caminhão que tracionava um reboque carregado de cana-de-açúcar, tombou na madrugada deste domingo (20), no viaduto sobre a SP-294, dispositivo que dá acesso ao trevo de Flórida Paulista e também ao Distrito de Indaiá do Aguapeí.



Felizmente, o trabalhador, caminhoneiro que presta serviços para uma usina da região, não sofreu ferimentos.

O local segue interditado para a remoção da carga e posteriormente do caminhão. O tráfego no sentido Indaiá do Aguapeí também foi interrompido.



FALHAS E FALTA DE SEGURANÇA NO LOCAL

As falhas apontadas por motoristas e a falta de segurança no local, foram uma verdadeira “tragédia anunciada”, já que, tal situação, foi tema inclusive de reportagens pelo jornal e site Folha Regional, na busca de alertar as autoridades e responsáveis em realizar melhorias viárias que surgiram após as obras que foram realizadas anos atrás, mas que sanaram o problema de cruzamento em nível sobre a rodovia, mas que trouxeram outros que serão descritos nos próximos parágrafos desta reportagem.



No viaduto, quem trafega sentido marginal / cemitério, vindo do trevo, não tem a ampla visibilidade dos veículos que fazem o sentido Indaiá / cemitério, local este que já foi palco de acidentes graves e que por pouco não tiraram a vida de motoristas e passageiros.



Ainda no mesmo local, quem faz o sentido cemitério / SP-294, necessita fazer a conversão à esquerda, virando em cima da pista utilizada por quem trafega vindo do Indaiá para acessar o centro da cidade ou mesmo a rodovia.

O acidente desta madrugada, mostra a dificuldade enfrentada por motoristas de caminhões de grande porte, que ao virarem, para acessar o trevo e a SP-294, se veem em um declive, propício para resultar em tombamentos, idêntico ao ocorrido, mesmo com todo o cuidado e perícia dos condutores.





Já no trevo que dá acesso à área urbana de Flórida Paulista, não é possível passarem um caminhão ou carreta e um carro simultaneamente sob o pontilhão, além de não oferecer espaço suficiente para que os condutores de caminhões, carretas e bitrem possam fazer o trajeto em segurança, arriscando os mesmos em caírem na canaleta e tombarem os veículos.



Apesar de se tratar de um problema que tem consequentemente gerado grande risco para condutores, passageiros e pedestres que circulam pelo local diariamente e que já vem sendo apontado há muito tempo, até o momento, não foi apresentado nenhum projeto visando proporcionar melhorias tanto no viaduto, quanto no único trevo de Flórida Paulista, nem pelo Governo do Estado quando era responsável pela via, e muito menos agora, em que o trecho está sob a concessão da EIXO.