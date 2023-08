LUCÉLIA: Congresso Técnico define sorteios de Grupos da 1ª Copa Amizade de Futsal

Competição terá início nesta sexta-feira (25)

A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Lucélia, realizou ontem dia (22) nas dependências do Setor da Educação, o Congresso Técnico da 1ª edição da Copa Amizade de Futsal de Lucelia.

A competição contará com participação de 12 equipes de Lucélia.

Na pauta do congresso foi discutido vários assuntos como regulamento, forma de disputa, tabela e coordenação técnica da competição e a participação de dois jogadores de outra cidade e goleiro livre.

As equipes foram divididas em três grupos com quatro equipes cada, onde se enfrentarão dentro de seus respectivos grupos classificando as duas melhores pontuadas para a próxima fase. Confira os Grupos.

GRUPO – A

-Betwins Games/Mk Tech Assistência

-Palácio do Sorvetes/Marcenaria Ferrari

-C.A. Morro/ Marcin Funilaria

-Portuguesa E.C.

GRUPO – B

-Morro/Restaurante Panela Caipira

-Liverpool

-Galácticos Asfal/JG Lanches

– NM Instalações Elétricas/ JD Comunicação Visual

GRUPO – C

-Black Sharks

-TW Bar/ Escritório Aymores/Ampla Construtora/Guina Truk/Smart Center

-Figueirense / TatuControbio/ Aviação Fama

-Catadão Resenha

INÍCIO DA COMPETIÇÃO

A 1ª Copa Amizade de Futsal de Lucélia terá o seu início dia 25 (sexta-feira) com a realização de três jogos a partir das19h30.

No primeiro jogo Black Sharks x Figueirense/Tatu Controbio

No segundo Betwins Games x C.A Morro / Marcin Funilaria

Encerrando a primeira rodada Morro / Panela Caipira x Galácticos Asfal