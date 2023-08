LUCELIA: Luceliense Eduardo Fattinnanzi tem artigo exibido no Museu do Futebol

Em um evento histórico para a comunidade acadêmica e apaixonada por futebol, o vereador luceliense e professor de Educação Física da Faculdade Faccat, Eduardo Fattinnanzi, teve seu artigo científico exibido no prestigiado Museu do Futebol, localizado na cidade de São Paulo.

O artigo, intitulado “Reconhecimento do Futebol Médio como esporte educacional, inclusivo social e inserção nos Jogos Escolares”, é resultado de anos de pesquisa e reflexão de Eduardo Fattinnanzi. Sua obra investiga a origem do futebol médio nascido em Lucélia e o culto fenômeno cultural e sua influência na sociedade, abrangendo o impacto e as transformações nas relações da inclusão social.

A exibição do artigo no Museu do Futebol foi recebida com grande entusiasmo pela comunidade acadêmica da Faculdade Faccat onde ele é professor e pelos fãs do esporte. O museu, conhecido por sua dedicação à preservação da história e cultura do futebol brasileiro, reconheceu o valor inovador do trabalho do luceliense Eduardo Fattinnanzi.

“O futebol transcende o campo e se torna um elemento fundamental na construção de identidades coletivas, no fortalecimento de laços sociais e na expressão cultural. Espero que este trabalho contribua para ampliar a visão sobre o esporte e inspire futuras pesquisas e discussões”, destaca Eduardo Fattinnanzi.

A iniciativa do Museu do Futebol em abrir espaço para a divulgação de pesquisas acadêmicas reflete um movimento crescente em reconhecer o esporte como objeto de estudo multidisciplinar. Ao proporcionar essa interação entre o conhecimento científico e o público, a instituição desempenha um papel fundamental na disseminação de informações relevantes e no incentivo à pesquisa nessa área.

Com a exposição do artigo do luceliense Eduardo Fattinannzi, o Museu do Futebol reafirma seu compromisso em abordar o futebol como um fenômeno cultural complexo, capaz de influenciar e refletir como sociedades contemporâneas. Essa iniciativa inspira tanto os estudiosos quanto os fãs do esporte a continuarem explorando as diferentes facetas e efeitos do futebol na vida cotidiana.

SOBRE O MUSEU DO FUTEBOL

O Museu do Futebol é um espaço voltado para os mais diferentes assuntos envolvendo a prática, a história e curiosidades do futebol brasileiro e mundial. O espaço cultural foi construído dentro do Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, na Praça Charles Miller, no bairro de mesmo nome, na zona oeste da cidade. A obra foi realizada em um consórcio da Prefeitura de São Paulo com o governo estadual e lançado para o público no dia 29 de setembro de 2008.

Link de acesso do artigo na integra: https://museudofutebol.org.br/crfb/acervo/780190/