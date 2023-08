Medicina Veterinária realiza Semana Acadêmica nos dias 29 a 31 de agosto

O Centro Universitário de Adamantina promove nos dias 29 a 31 de agosto a Semana Acadêmica de Medicina Veterinária 2023.

“Estamos na XVII Semana Acadêmica da Medicina Veterinária e este evento é realizado para trazer assuntos complementares à formação dos alunos. Nesta edição, teremos assuntos recentes: terapia com canabidiol, clonagem e ICSI em equinos e nutrição natural e atualização na vacinação de cães e gatos, que trarão conhecimento atualizado para nossos alunos”, revela o coordenador do curso, Prof. Dr. Alexandre Wolf.

As atividades acontecem no Auditório Miguel Reale, no Câmpus II, e quem abre a programação na terça-feira, 29, é o Dr. José Luiz Reis, abordando o tema “Imunização em cães e gatos: o que precisamos saber?”, das 8h às 11 horas. No período da tarde, o Dr. Alex Akira Nakamura falará sobre “O parasitismo presente em aves e répteis”.

Já no dia 30, quarta-feira, “Terapia com canabidiol em cães e gatos” será o tema da palestra ministrada pela Dra. Aline Luciana Mendes, das 8h às 11h. Das 13h30 às 17 horas, as Dras. Júlia Marques da Silva Maia e Heloisa de Siqueira Canesin falarão sobre “ICSI e clonagem em equinos”.

Por fim, no dia 31, quinta-feira, o Dr. Osvaldo Pontelli encerra a programação, com o tema “Nutrição natural em cães e gatos”.

Também, em continuidade ao que aconteceu no ano passado, haverá a finalização da Semana com jogos interclasses, organizado pela Atlética da Medicina Veterinária.

Segundo o coordenador do curso, esse evento é para os alunos e preparado pelos alunos, a fim de que eles possam escolher os assuntos que mais desejam e participem da elaboração de um evento educativo, pela composição de uma Comissão Organizadora.

“Importante frisar que é uma oportunidade ímpar na capacitação profissional, sem falar que as palestras são gratuitas e de alto nível. Estamos convidando médicos veterinários formados, egressos e alunos das instituições de ensino em Medicina Veterinária da região. Agradecemos o apoio de todos os doadores (empresas da cidade e região) e do Centro Universitário na execução desta Semana Acadêmica da Medicina Veterinária, principalmente às Pró-Reitorias de Ensino e de Extensão, que tornam viável tal realização”, completa o Prof. Dr. Alexandre Wolf.