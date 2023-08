Acidente de moto deixa mãe e filho feridos na SP-294

Mãe e filho ficaram feridos na tarde desta quinta-feira (24), após caírem de uma motocicleta que furou o pneu, na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Marília. Ambos foram socorridos até o Hospital das Clínicas (HC).

De acordo com informações apuradas no local, o filho conduzia a motocicleta pela SP-294 com a mãe na garupa, sentido Unesp-HC, quando o pneu do veículo furou nas imediações do trecho próximo ao Hotel Sun Valley. O rapaz acabou perdendo o controle da moto e foi ao solo.

Por sorte, nenhum veículo que trafegava pela SP-294 atingiu os ocupantes da motocicleta. Viaturas do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da concessionária Eixo foram deslocados para o atendimento das vítimas.

Não foram revelados os nomes e idades das vítimas, nem a gravidade dos ferimentos. A Polícia Militar Rodoviária esteve presente no local e registrou um boletim de ocorrência de acidente de trânsito. As informações serão passadas para a Polícia Civil, que deve investigar as circunstâncias da queda.