LUCÉLIA: Judá terá árbitros na Copa Amizade de Futsal que começa sexta-feira

A vida de árbitro não é fácil, mas o trabalho feito por eles é de fundamental importância. Mesmo não agradando a todos, seja equipes, dirigentes, comissão técnica, jogadores, torcedores e patrocinadores.

Os árbitros sempre estão ali em pé com apito na boca apostos para fazer de sua função o seu comportamento das regras dos esportes seja qual for a modalidade.

Pensando em fazer uma competição competitiva com muita disciplina dentro e fora da quadra, a 1° Copa Amizade de Futsal de Lucélia, conta com a parceria da empresa Judá Artigos e Eventos Esportivo de Lucélia, que foi contratada através de processo licitatório realizado pela Prefeitura.

A empresa é coordenada pelo competente Júlio José Moreno, que estará nas disputas da competição, que começa nesta sexta-feira, no Ginásio de Esportes e contará com 12 equipes.

JUDÁ

Com um quadro de árbitros experientes, qualificados e graduados, com certificado de Lucélia e região de Presidente Prudente, Marilia e Araçatuba, a Judá Artigos e Eventos Esportivo de Lucélia trabalhou em várias competições de futsal entre as cidades Adamantina, Dracena, São João do pau D” Alho, Santa Mercedes, Junqueirópolis, Tupi Paulista, Irapuru, Pacaembu, Santopolis do Aguapeí, Lavínia, Flórida Paulista, Mariápolis e muitas outras. Além de comandar as competições da Copa AMNAP de Futsal nas categorias livre e menores.

PALAVRA DO COORDENADOR

“Sabemos que vamos trabalhar nesta competição que vai contar com boas equipes e jogadores experientes de Lucélia e região, ainda mais por se trata de uma competição que não tínhamos a muitos anos em Lucélia. No quadro de arbitragem da Judá, temos bons árbitros, que estarão prontos em todos jogos, para trabalhar na competição com disciplina e rigor”, finalizou o coordenador da arbitragem e árbitro Júlio José Moreno.