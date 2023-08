Realizado em Prudente o 1º Fórum de Desenvolvimento Sustentável do Oeste Paulista

Com a participação de aproximadamente 500 pessoas, o Fórum reuniu profissionais especialistas no setor de energias renováveis.

Aconteceu na manhã desta quinta-feira (24/08), no teatro ‘Paulo Roberto Lisboa’, em Presidente Prudente no Centro Cultural Matarazzo, o 1º Fórum de Desenvolvimento Sustentável do Oeste Paulista – Biometano e novas oportunidades, promovido pela UEPP (União das Entidades de Presidente Prudente e Região), Cocal e Senai Prudente .

Participaram do evento o preefeito de Presidente Prudente Ed Thomas, o presidente da UEPP, Renato Michelis, o presidente da Câmara, Tiago Oliveira, o deputado estadual, Mauro Bragato, o diretor-superintendente da Cocal, Gustavo Scartezini, e o diretor executivo do Itesp, Guilherme Piai.

Com a participação de aproximadamente 500 pessoas, o Fórum reuniu profissionais especialistas no setor de energias renováveis, sustentabilidade e tecnologia para compartilhar seus conhecimentos e ideias com os participantes.

As discussões transcorreram pela exploração do potencial do biometano como uma fonte de energia limpa e renovável, e também como uma oportunidade de crescimento econômico e desenvolvimento regional.

No decorrer do evento, foram abordados seis painéis, com 10 renomados especialistas, que apresentaram as tendências atuais e futuras no campo do biometano e seu impacto no cenário de desenvolvimento sustentável do Brasil: potencial de produção no Brasil; possibilidades de aplicações e aproveitamento do biometano; maneiras de substituir combustíveis fósseis; diversificação; ESG das empresas; e finalizando com melhores formas de negócios e financiamentos.

Painéis

Painel 1: Apresentação do Biometano: potencial de produção no Brasil, com Alessandro Gardemann, diretor da Associação Brasileira do Biogás (ABIOGÁS);

Painel 2: Possibilidades de aplicações e aproveitamento do biometano, com Luciano Dallabrida, gerente comercial da Cocal, e Ricardo Michelin, diretor técnico comercial da Gás Brasiliano Distribuidora (mercado livre);

Painel 3: Frotas sustentáveis: tecnologias para substituir combustíveis fósseis por biometano, com Gustavo Bonini, diretor Scania América Latina; Cristian Malevic, diretor da MWM motores e geradores; e André Bermudo, diretor de vendas e desenvolvimento de negócios da Convergás;

Painel 4: Oportunidades de diversificação de produtos sustentáveis, com Wilson Castro, gerente comercial de energia da Cocal, e Carlos Kfouri, diretor da Messer Brasil;

Painel 5: Benefícios da Energia Renovável no ESG das empresas, com Beatriz Milliet, gerente de sustentabilidade da Copersucar;

Painel 6: Oportunidades de negócio, financiamento e desenvolvimento, com Marco Túlio Frade Bornia, instrutor de formação profissional do SENAI de Sertãozinho.