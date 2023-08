DRACENA: Zona Azul começará a operar em setembro e já está contratando

A empresa ASG Engenharia de Araçatuba foi a vencedora do processo licitatório da Prefeitura de Dracena e ganhou o direito de concessão para administrar a Zona Azul. O projeto na cidade será denominado D Park.

O prefeito André Lemos recebeu no gabinete municipal, o proprietário da ASG Valério Henrique França, que apresentou alguns detalhes sobre a implantação do serviço.

Serão ofertadas de 35 a 50 vagas de trabalho para atuação no D Park.

O processo de seleção para os cargos da Zona Azul já está sendo iniciado e os currículos serão captados através do e-mail – [email protected] (colocar no assunto o cargo). Site: www.perfilempregos.com.br (o candidato que tiver cadastro na agência pode fazer o login e encaminhar o currículo). Currículos impressos poderão ser deixados diretamente na agência – Rua Brasil, 1.420 – Sala 02 Centro. Os telefones para contato são: (18) 99622-3655 – 3822-5256.

O prefeito André Lemos pontuou a importância de tal projeto para a cidade. “É mais um avanço da nossa administração, estamos gerando renda local fazendo a economia ficar ativa, com o oferecimento de novas vagas de trabalho para o mercado, e sem falar na organização do trânsito, principalmente na área central da cidade, onde está a maioria dos comércios, facilitando o estacionamento para quem necessita e aos visitantes no nosso comércio.”

REUNIÃO COM A INFRAESTRUTURA

O secretário Luís Antonio Cavalcante (Farinha), da pasta de Infraestrutura, Habitação, Assuntos Viários se reuniu com a direção da empresa ASG, representada pelo proprietário Valério Henrique França, para tratar sobre a instalação da Zona Azul.

Durante a reunião foi apresentado pela empresa o projeto atual dos estacionamentos, iniciando assim o processo de começar a implantar o sistema. Foram passadas as diretrizes do funcionamento de todo o sistema, ao secretário Farinha, à diretora de Habitação do município Bruna Barbosa e ao diretor de Trânsito e fiscal de toda implantação do projeto, Anísio de Almeida.