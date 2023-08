Grave acidente entre um carro e dois caminhões mata uma pessoa

Um homem morreu em decorrência de um grave acidente que envolveu dois caminhões e um carro com placas de Tupi Paulista, na SP-563, em Monte Castelo.

O acidente ocorreu por volta das 20h25 de ontem, no km 154 + 400 metros da Rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo.

A vítima, com 67 anos, estava no veículo Gol, trafegava sentido Nova Independência / Tupi Paulista, quando houve a colisão lateral com um caminhão Mercedes Benz L1620, placas de Panorama, conduzido por um homem de 22 anos que fazia o trajeto no sentido oposto.



Diante do choque, o carro colidiu ainda em um Ford Cargo 2429L, placas de Panorama, conduzido por um homem de 21 anos, que seguia atrás do primeiro caminhão.

O veículo ficou totalmente destruído e a vítima acabou entrando em óbito no local.

Os motoristas dos caminhões passaram por teste de bafômetro que constatou que nenhum deles dirigia sob efeito de álcool.

Um laudo da Polícia Científica vai apontar as causas do acidente.