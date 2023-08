Prefeitura de Adamantina realiza inauguração da primeira sala de amamentação do município

Foi realizada na manhã de quinta-feira (24), uma cerimônia de inauguração da primeira sala de amamentação do município. O espaço foi instalado na EMEI Cantinho da Criança no Jardim Brasil e foi denominado como “Cantinho da Amamentação”.

A iniciativa é parte de um projeto piloto desenvolvido pela Secretaria de Saúde em parceria com a Secretaria de Educação.

Participaram da solenidade, o prefeito Márcio Cardim, a vice-prefeita, Maria de Lourdes Santos Gil, vereadores, secretários municipais, profissionais da escola, mães que farão uso do espaço, representantes do Grupo de Apoio Materno Infantil (GAMI), entre outros.

Franciele Anselmo, secretária de saúde, pontuou que a ação visa tanto o acolhimento como o fortalecimento de vínculos no retorno da mãe ao trabalho. “O projeto será estendido às outras EMEIs”, garantiu.

Tanto o chefe de gabinete, Gustavo Taniguchi, como Osvaldo Jose, secretário de educação, afirmaram que o espaço vem como mais uma forma de investimento nas crianças.

“Escolhemos a Emei do Jardim Brasil por termos a certeza de que a Darcy ia apoiar o projeto. Obrigada! Essa é mais uma ação pensada para nós crianças que em breve estarão ocupando os nossos lugares”, disse Osvaldo.

Tanto a vice-prefeita Dinha como o presidente da Câmara Municipal. Aguinaldo Galvão salientaram o comprometimento da diretora da unidade escolar.

“Estamos satisfeitos com essa inauguração. Quero aproveitar para anunciar uma novidade, pois estive na Secretaria de Assistência Social do Estado e em breve vamos inaugurar o Centro Dia em nosso município. Gostaria de agradecer ao deputado estadual Mauro Bragato, ao deputado federal Gilberto Nascimento e ao secretário Gilberto Nascimento Junior”, contou.

Meire dos Santos Silva, uma das mães presentes na inauguração tem dois filhos estudando na unidade. Ela avaliou como positiva a abertura da sala, pois antes não tinham um espaço próprio. “Muito bom, pois o leite materno é fundamental para o desenvolvimento da criança”.

Tanto Fabrícia Maia Avelino dos Santos como Thaina Caroline de Andrade de Oliveira aprovaram a atitude, pois agora será possível tirar a criança do bebê na hora que ela quiser.

Entenda o que é a sala de amamentação

A sala de amamentação conta com um espaço estruturado com poltrona, trocador, lavabo e ambiente aconchegante e restrito para esse momento tão importante e único.

A abertura do espaço que acontece no mês de agosto vem ao encontro da Campanha Agosto Dourado 2023, que tem como tema “Possibilitando a amamentação: fazendo a diferença para as mães e pais que trabalham”.

Direcionado a primeiríssima infância, a ação tem como objetivo incentivar as mulheres que estão amamentando a compreenderem a importância da amamentação por um período duradouro com total apoio, para o desenvolvimento saudável dos bebês.

Além disso, estimular a amamentação é necessário devido ao leite materno ser a principal fonte de nutrientes do bebê no primeiro ano de vida.